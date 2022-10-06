Как отметили в Генштабе, призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.

Объявлена в РФ мобилизация фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России.

Об этом говорится в вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, частичная мобилизация, объявленная военно - политическим руководством Российской Федерации, фактически "поглощает" небольшие населенные пункты отдаленных регионов России", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Генштабе, призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста силой доставляют в военкоматы.

"Вместе с тем, в Москве, и на половину не выполнен план отмобилизование, который составляет по районам менее 0,2 процента населения", - говорится в сводке.

Мобилизация в РФ: актуальные данные

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.

Сегодня, 6 октября, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу завысил данные по уже мобилизованным россиянам, назвав цифру 200 тыс., На самом деле мобилизовано более 100 тыс. человек.

В оккупированном Севастополе (Автономная Республика Крым) под российскую мобилизацию попали водители скорой помощи и трактористы.

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