В 1-й городской больнице Севастополя повестки получили водители скорой помощи в полном составе.

В оккупированном Севастополе (Автономная Республика Крым) под российскую мобилизацию попали водители скорой помощи и трактористы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В оккупированном Севастополе набирает обороты "мобилизационная кампания". Представители военкоматов наибольшее внимание уделяют водителям и трактористам. В 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи в полном составе. На винодельческом предприятии "Золотая балка" – 100% трактористов", - сказано в сообщении.

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В разведке отмечают, что мобилизованных размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты – в течение последней недели сюда прибыли около 300 новобранцев.

"Мобилизованные проходят ускоренную базовую боевую подготовку под руководством инструкторов из 47 мотострелковой дивизии и 810-й бригады. Наибольшее внимание уделяется подготовке экипажей БМП, БТР и РСЗО "Град". Образцы современной военной техники отсутствуют. Отдельно готовятся подразделения снайперов и саперов. Отрабатываются действия в составе БТГр и малыми группами", - отмечает украинская разведка.

В ведомстве добавляют, что большинство – это мужчины в возрасте свыше 40 лет и бывшие военные ВСУ, которые после оккупации остались на территории Крыма.

В разведке отмечают, что с хранения сняты все САУ 2С3 "Акация" и ЗСУ-23-4 "Шилка", которые удалось привести в минимально рабочее состояние. "Часть личного состава уже выехала на Донецкое и Херсонское направления", - говорится в сообщении.

По данным разведки, перед отправкой в зону боевых действий мобилизованным рассказывают, что якобы украинское руководство уже давно получило и поделило средства за сдачу территорий, а также обманывают, что им не придется принимать участие в реальных боевых действиях. Также рассказывают, что "взрывы" в Крыму согласованы с Путиным, поэтому все под контролем", а "Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить украинские города "под ноль", РФ свои ракеты пока что бережет".

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе.

Сегодня, 6 октября, спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу завысил данные по уже мобилизованным россиянам, назвав цифру 200 тыс., На самом деле мобилизовано более 100 тыс. человек.

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