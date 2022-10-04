Военнослужащие РФ массово сдаются в плен, потому что не хотят погибнуть в Украине.

За последние несколько недель на "горячие линии" поступило более 2 тыс. обращений оккупантов о готовности сдаться в плен.

По это сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на своего представителя Андрея Юсова.

По его словам, только за последние несколько недель на "горячие линии" проекта уже поступило более 2 тыс. обращений.

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Юсов отметил, что государственный проект "Хочу жить" позволяет россиянам не воевать и сохранить свои жизни.

Юсов подчеркнул, что повестки в РФ выдали 100 тысячам мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

18 сентября в рамках работы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными открыт Единый центр и круглосуточная "горячую линию" для приема обращений от российских военных и их семей. Это продолжение государственного проекта, предназначенного информировать российских военных о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь. Государственный проект "Хочу жить" призван помочь военнослужащим российской армии безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

26 сентября Юсов проинформировал, что очень много поступает обращений на в рамках проекта "Хочу жить" от новомобилизованых русских или даже от тех, кто еще не мобилизован. Он добавил, что на "горячую линию" по сдаче в плен звонят не только россияне, но и принудительно мобилизованные с временно оккупированных территорий Украины.

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