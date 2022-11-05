Бывший президент РФ сейчас находится на должности, которую выдумали для него.

Высказывания Дмитрия Медведева нельзя воспринимать всерьез и как-то анализировать. Бывший президент РФ не принимает каких-либо важных решений и находится на должности, которую выдумали для него. Сейчас он занимается преимущественно употреблением алкогольных напитков. Однако Медведев неслучайно высказывается столь агрессивно.

Таким мнением поделился журналист и блогер Майкл Наки в новом выпуске программы "Аргумент" на YouTube-канале УНИАН: "Он не является кем-либо сейчас в российской структуре власти. То есть он в Совбезе на должности, которую выдумали специально под него. После того, как он перестал быть премьер-министром, Дмитрий Медведев занимается в основном тем, что бухает — это не является большим секретом — и что-то куда-то пишет. И у него нет никаких полномочий, у него нет никакого влияния — ни формального, ни неформального".

По словам Наки, Медведев сейчас лишь эпатирует публику. Причем непонятно, он делает это случайно или специально. Бывший президент РФ хоть и продвигает пропагандистские нарративы, но "бежит впереди паровоза и пытается быть самым большим фашистом среди фашистов".

"Он, наверное, там так себя ведет с начала войны по понятной мне причине, но это моя догадка. Потому что вообще для российских граждан… То есть что с чем сравнивать. Был президент Путин, был президент Медведев. Президент Путин — это президент войны, стагнации, упадка. Президент Медведев, несмотря на то что там была война с Грузией в 2008 году, при президенте Медведеве была перезагрузка […], была вот эта вот попытка выстраивания отношений с Западом, был отказ от такой сильной милитаристской риторики", — продолжил журналист.

Как считает Наки, нынешний Путин сильно проигрывает бывшему Медведеву в сравнении. Последнего часть российских элит даже хотели видеть президентом по второму кругу. А в контексте войны в Украине позиции кремлевского диктатора ослабли. И сейчас Медведев мог бы восприниматься, как очевидная замена.

На этом фоне бывший президент РФ старается максимально "замазаться" и показать свое согласие с политикой России, чтобы его случайно не арестовали или устранили.

Последние высказывания Медведева

В начале ноября замглавы Совета безопасности РФ разразился тирадой в адрес стран, которые "отвернулись от России" в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Он назвал эти государства "прихлебателями", "трусливыми предателями" и "алчными перебежчиками".

Несколькими днями раньше Медведев заявил, что в РФ могут снять мораторий на смертную казнь. Причиной якобы служат диверсии "жовто-блакитных диверсантов" и действия отдельных российских граждан.

Первого ноября бывший президент РФ опубликовал очередную порцию ядерных угроз: "Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа "киевским режимом" — возвращение всех территорий, ранее принадлежавших ей. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. Следовательно, прямой повод применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания".

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