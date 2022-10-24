По его словам, есть несколько вполне реальных кандидатов.

В России обострилась борьба за трон российского диктатора Владимира Путина. Особенно это ощутимо после легализации аннексии четырех украинских областей.

Об этом в интервью УП заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Преемником диктатора видит себя тот, кто сейчас помогает ему совершать попытки аннексии территорий Украины – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Другие кандидатуры менее вероятны.

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Журналист отметил, что в политических кругах Украины обсуждают, что на место Путина "метит" заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев - министр сельского хозяйства РФ.

"Медведев - без шансов. А что касается сына Патрушева, то его хочет видеть президентом прежде всего его отец. Это самый главный, кто хочет этого. Есть ли у Патрушева шансы? Гипотетически есть. Но он там не один. Видит себя в кресле Кириенко", - сказал Буданов.

Перечислять других кандидатов он отказался.

Напомним, что Буданов хитро ответил, жив ли еще Путин.

"Мы со всей ситуацией разбираемся. Не торопитесь. Если знать все наперед, будет неинтересно жить дальше (улыбается)", - сказал Буданов.

Предполагаемые болезни Путина

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали различные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что Путина прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

Впоследствии появилась информация, что российский "фюрер" Владимир Путин взбешен неудачи на фронте и успешный старт контрнаступления украинской армии на южном направлении. В последнее время диктатор "слишком много нервничает", что сказывается на его здоровье. После одного из совещаний ему вызвали бригаду медиков.

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