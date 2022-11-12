Воспаленный, как может показаться, мозг Дмитрия Медведева решил, что Россия сегодня в одиночку сражается с НАТО и якобы формирует будущий миропорядок.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выдал очередную порцию своего, возможно алкогольного, бреда относительно войны в Украине и "важной" роли России в мире.

У себя в Telegram-канале этот персонаж разразился тирадой о "важных для РФ результатах этого года", о которых, вероятно россияне, стали забывать "под влиянием непростых военных решений".

Подразумевая войну в Украине Медведев заявил, что РФ "защищает своих граждан" и "возвращает исконные российские земли". Бывший президент РФ пригрозил продолжить это "возвращение".

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Также его, воспаленный, как может показаться, мозг решил, что Россия сегодня в одиночку сражается с НАТО и якобы формирует будущий миропорядок.

"Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или тёмным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен... Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", пишет Медведев.

Также он считает, что российское военное командование и российские чиновники ведут войну, стараясь якобы "максимально сохранять жизни" своих военных и мирных жителей. "Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними", - утверждает болезненное воображение Медведева.

Также этот замглавы совета так называемой безопасности России вновь разразился угрозами применить "весь арсенал оружия", добавив, что этого до сих пор не было сделано из-за некой "человеческой доброты", якобы присущей россиянам.

"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - написал путинский одноросток.

Скандальные высказывания Медведева

В последнее время Дмитрий Медведев, который какое-то время служил подменой Путина в должности президента РФ, руководил российским правительством, а сейчас, будто старый чемодан без ручки, назначен замглавы Совета так называемой безопасности России, регулярно пишет в своих соцсетях тирады с угрозами применения ядерного оружия едва ли ни всему миру.

К примеру, в начале ноября он угрожал применить ядерное оружие, если Украина продолжит побеждать российскую армию на поле боя и освобождать территории. Также он захотел снять в России мораторий на смертную казнь из-за якобы диверсий "жовто-блакитных диверсантов".

Также на днях обиженный провалом своей армии Медведев раскритиковал страны, которые "отвернулись от России" из-за войны против Украины. Он назвал эти государства "прихлебателями", "трусливыми предателями" и "алчными перебежчиками". И припугнул возможностями России "отправить всех врагов в геенну огненную".

На фоне всего этого бреда неудивительно, что начали появляться слухи о пьянстве Медведева, и это, возможно, совсем даже не слухи.

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