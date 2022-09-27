Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо, подчеркнул друг Путина.

Экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в случае ядерного удара Запад не вступится за Украину.

Об этом он заявил в Telegram.

При этом политик сравнил предостережения США и европейских стран относительно использования оружия массового уничтожения в ходе войны с Украиной с "ритуальным словесным поносом" и "фонтанами диарейной демагогии".

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В этом же заявлении Медведев обозвал британского премьера Элизабет Трасс "молодой умом лондонской тетей", которая, по его мнению, "и вовсе готова начать с нашей страной обмен ядерными ударами".

"Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо... Кроме того, мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у "нацистской" Украины... Представим себе, что Россия вынуждена применить наиболее опасное оружие против "украинского режима". Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе", - написал Медведев.

Как писал УНИАН, США прислали через частные каналы Кремлю предупреждение о "катастрофических последствиях" в случае применения Россией ядерного оружия в войне с Украиной.

Также в Вашингтоне отметили, что сейчас не видят признаков подготовки Москвой к применению ядерного оружия.

Ядерный шантаж России

21 сентября президент РФ Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В своем экстренном выступлении, посвященном объявлению частичной мобилизации в РФ, он сделал такое циничное заявление: "Все, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Вместе с тем украинские военные эксперты считают, что такие заявления со стороны РФ – не более чем ядерный шантаж, направленный на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров и заставить ее согласиться на условия Кремля.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин использует ядерное оружие.

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