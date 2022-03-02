Вопрос Крыма, сказал Лавров, на переговорах обсуждать не будут, вопрос "закрыт".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приветствует готовность Украины говорить о "гарантиях безопасности" на переговорах в Гомельской области, впрочем, не уточнил, о каких "гарантиях безопасности" идет речь – Киева или Москвы.

Об этом он рассказал в интервью Al Jazeera.

"Президент Зеленский заявил о готовности, вернее, о желании обсудить вопрос гарантии безопасности, - я считаю, что это позитивный шаг. Наши переговорщики готовы ко второму раунду обсуждения этих гарантий с украинскими представителями". - сказал он.

Лавров утверждает, что "гарантии безопасности" России на фоне развязанной ею войны против Украины "нельзя расценивать как капитуляцию Украины".

"Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, проживающих в Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие", - ответил Лавров.

Вопрос Крыма, сказал Лавров, на переговорах обсуждать не будут, вопрос "закрыт", "Крым - это часть России".

Оправдывая цели военных действий России против Украины, Лавров заявил, что "речь идет о предотвращении появления там конкретных видов оружия".

"В рамках этой специальной военной операции" поставлена четкая задача... обеспечить демилитаризацию Украины. Должны быть определены конкретные виды ударного вооружения, которые в Украине никогда развернуты не будут", - ответил российский министр.

Кроме того, речь идет о так называемой "денацификации", "точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре".

Как писал УНИАН, 3 марта в Гомельской области пройдет второй раунд переговоров России и Украины.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск в Украину потери оккупантов составляют более 5 840 человек. Также среди потерь до 211 танков, 862 единиц боевых бронированных машин.

Ситуация в Киеве на утро 2 марта находится под контролем ВСУ. Противник постоянно обстреливает город из различного оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников, докладывая о ситуации в стране утром 2 марта, отметил, что характер событий меняется. Противник все чаще отказывается продолжать наступление.

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