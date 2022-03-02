Среди прочего, будут обсуждать прекращение огня.

Делегация России в полном составе приехала на переговоры с Украиной в Беларусь. В то же время украинская делегация, по словам представителя страны-агрессора, прибудет в четверг, 3 марта.

Об этом в комментарии пропагандистскому РИА Новости заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он уточнил, что украинские представители только выехали из Киева. Их ожидают в четверг утром.

Мединский отметил, что среди вопросов в повестке дня встречи будет прекращение огня.

Это уже второй раунд переговоров на фоне неоправданной агрессии РФ против Украины.

Члены российской делегации: помощник Путина Владимир Мединский, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, заместитель главы МО РФ Александр Фомин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Со стороны Киева в Гомельскую область отправляется тот же состав делегации, что и был в предыдущий раз: глава МО Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель главы МИД Николай Точицкий, советник главы ОП Михаил Подоляк, депутат Рады Рустем Умеров, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

По результатам первого раунда шестичасовых переговоров, по словам Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с украинской территории.

В тот же день россияне продолжили бомбить украинские города и убивать мирное население.

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