Как стало известно, чиновник и раньше помогал российским захватчикам.

В России во время заготовки дров для нужд российских захватчиков умер врио главы района Курской области Сергей Белых. Об этом написало российское издание RTVI, ссылаясь на исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Он сообщил, что инцидент случился из-за падения срубленного дерева. После происшествия Белых срочно доставили в районную больницу, однако из-за серьезных травм он скончался.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича [Белых]. Он запомнится всем нам как опытный руководитель, внесший большой вклад в развитие муниципального образования. Обязательно окажем всю необходимую помощь его семье", - отметил Смирнов в своем Telegram.

Видео дня

В издании добавили, что чиновник и раньше помогал пилить дрова для нужд оккупантов. На момент смерти ему было 64 года.

Последние новости "русского мира"

Как писал УНИАН, в Новосибирской области свиньи убегают с местной фермы и разрывают могилы убитых на войне в Украине российских захватчиков. По информации российских СМИ, подобным вандализмом свиньи занимаются достаточно давно.

Также сообщалось, что в российском Ростове-на-Дону и области после атаки дронов ввели отключение света. Местные жители жалуются на неработающие светофоры и кондиционеры.

Вас также могут заинтересовать новости: