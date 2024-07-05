Предатель передавал координаты российским оккупантам для ракетных ударов по важным объектам в городе.

В Николаеве будут судить мужчину, который передал российским спецслужбам координаты дома женщины из-за того, что она не ответила взаимностью на его ухаживания. Об этом говорится в сообщении Центрального районного суда Николаева.

Как оказалось, мужчина получил номер телефона женщины во время своей работы на почте, когда она получала посылку. После этого он начал ей писать.

Однако женщина не хотела общаться с мужчиной. Поэтому обвиняемый заявил, что сотрудничает со спецслужбами РФ и передаст им координаты дома женщины для ракетного удара. Сначала женщина не восприняла эти угрозы серьезно, однако во время судебного заседания узнала мужчину.

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По материалам дела, мужчина за денежное вознаграждение согласился передавать представителям РФ информацию о местонахождении подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры в Николаеве.

"В дальнейшем он присылал информацию с указанием географических координат мест, где, по его мнению, размещаются подразделения ВС Украины. Одно из сообщений содержало координаты жилой многоэтажки, которая никоим образом не используется для военных целей", - добавили в пресс-службе суда.

Правоохранители отметили, что мужчина подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену. Поэтому ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Коллаборанты в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, СБУ задержала коллаборантку, которая сотрудничала с Россией во время выборов в 2022 и 2023 годах в РФ. По информации СБУ, злоумышленницей оказалась 36-летняя дочь экс-мэра Полтавы, который сейчас осужден за коррупцию.

"Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды. Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" партии Кремля, фигурантка получила прибыль в более 35 млн российских рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Также сообщалось, что в Харькове разоблачили и задержали коллаборантку, которая помогала российским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины.

"Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления. В дальнейшем ее сообщения "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева", - отметили в СБУ.

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