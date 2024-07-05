Ликвидированным росийским оккупантам покоя нет даже после смерти.

В Новосибирской области РФ свиньи сбегают с фермы и разрывают могилы убитых на войне в Украине российских оккупантов. Об этом рассказывается в сюжете телеканала "Россия 1".

Как утверждается в сюжете, "свиньи-вандалы" терроризируют жителей села Карпысак. Они сбегают с территории местной фермы и бродят в округе. В частности животные повадились рыть могилы на местном погосте. Среди прочих пострадали и могилы российских солдат, ликвидированных в ходе так называемой СВО.

Корреспондент утверждает, что подобными вандализмом свиньи занимаются довольно давно. Весной съемочная группа уже приезжала в село и снимала сюжет об этом. Но фермер, от которого сбегают свиньи, решать проблему не торопится.

"Я считаю, что у вас канал однобокий. И живите, как хотите", – заявил фермер корреспонденту, который пытался получить его комментарий.

Поскольку местный сельсовет не может найти законных инструментов воздействия на свинозаводчика, было принято решение отстреливать свиней, свободно бродящих по территории села: мол, все равно фермер утверждает, что его свиньи к погромам на кладбище отношения не имеют.

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Как писал УНИАН, ФСБ нашла новых подозреваемых в прошлогоднем деле о "подготовке покушения" на пропагандисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В числе новых фигурантов – ученик 8-го класса.

Также мы рассказывали, что Владимир Путин объявил "союзником" России исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане в 2021 году.

"Мы должны исходить из того, что движение Талибан контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом", – заявил он журналистам.

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