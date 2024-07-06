Отмечается, что россияне жалуются на неработающие светофоры.

Отключения света ввели в Ростове-на-Дону и области после атаки беспилотников. Россияне жалуются на неработающие светофоры и кондиционеры.

"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении "Россети Юг".

Указано, что после ликвидации дефицита в энергосистеме графики ограничения потребления отменят и электроснабжение восстановят.

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Отмечается, что россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова-на-Дону - не работают светофоры, а дома невозможно что-то приготовить или включить кондиционер.

Атаки на Россию - последние новости

В ночь на 5 июля БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, из которого армия РФ регулярно запускает по Украине дроны-камикадзе. В результате атаки была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть этого населенного пункта.

Сегодня ночью Краснодарский край России атаковали дроны, сообщается, что повреждена вышка связи, а также возник пожар на двух нефтебазах. В Ейске зафиксированы повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков беспилотников.

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