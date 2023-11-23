Необычную посылку должны были получить работники "Центра международной торговли".

Курьер принес муляж взрывного устройства к одной из высоток Москва-Сити. Необычную посылку должен был получить "Центр международной торговли".

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированный источник, макет взрывного устройства нашли у курьера. 44-летнего Ивана Кузнецова остановили у 4 подъезда "Центра международной торговли" - в руках мужчины была посылка, которую надо было срочно передать работникам ЦМТ.

На входе его остановили и проверили содержимое. Как только внутри пакета увидели консервную банку с примотанным к ней телефоном, территорию сразу оцепили и вызвали взрывотехников.

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"Спецслужбы никаких следов взрывчатых веществ не обнаружили. Сейчас выясняется, что за шутник решил передать муляж бомбы в Москву-Сити, курьер Кузнецов задержан", - пишет проект.

Взрывы в Москве

С начала полномасштабной войны дроны взрывались над куполом Сенатского дворца, а также в башни Московского международного делового центра "Москва-Сити". Известно, что в этом здании находятся несколько российских министерств.

Совсем недавно в Московской области сбили беспилотный летательный аппарат, его обломки упали на трассу.

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