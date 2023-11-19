Собянин заявляет, что беспилотник летел на российскую столицу.

В Московской области сбили беспилотный летательный аппарат, его обломки упали на трассу.

Вечером мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны "отразили атаку беспилотника, летевшего на Мосввку" в городском округе Электросталь. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - добавил он.

Тем временем в сети опубликовали видео последствий сбития. На них можна увидеть, что осколки упали на трассу. Часть из них догорала уже на дороге.

Атаки дронов на Россию: что известно

Военные объекты захватчиков в Российской Федерации и на оккупированных территориях систематически подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов.

Этой ночью один из дронов сбили в Богородском районе Москвы. Российские власти заявили, что последствий атаки нет.

Также напомним, что с начала полномасштабной войны дроны взрывались над куполом Сенатского дворца, а также в башне Московского международного делового центра "Москва-Сити". Известно, что в этом здании находятся несколько российских министерств.

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