По ее словам, теперь покупка подделок - это ее "принципиальная позиция".

Топ-пропагандистка РФ Маргарита Симоньян радуется, что теперь россиянам приходится ездить на некачественных китайских автомобилях и носить подделки известных западных брендов.

Как заявила Симоньян в одной из пропагандистских программ, ее семья якобы недавно купила китайское авто и очень довольна его комфортом. Более того, сама пропагандистка якобы носит "отшитые в Китае туфли "Gucci".

"Мы сейчас купили совершенно чудесную китайскую машину, невероятную, во много-много раз дешевле тех, которые мы раньше покупали немецкие. Цены намного ниже европейских. Я купила себе три пары туфель "Gucci" - чудесные. Где-то в том же Китае сшиты, а надеюсь что у нас. Подделки, разумеется. Я принципиально теперь покупаю только подделки. Прекрасно. Кому же вы сделали хуже?",- заявила опальная пропагандистка.

Примечательно, что Симоньян в потоке похвалы китайской промышленности не упомянула о том, какие же товары российского производства она покупает.

Другие заявления Симоньян

Ранее Маргарита Симоньян призвала осуществить термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя спутники и оставить мир без средств связи. Жители Сибири восприняли предложение пропагандистки "как глубокую обиду" и потребовали извинений.

В Кремле "открестились" от Симоньян, заявив, что ее заявления не отражают официальную позицию властей.

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