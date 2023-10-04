От российской пропагандистки требуют извинений за готовность пожертвовать регионом, чтобы над ее детьми не смеялись в школе.

Сибиряки восприняли "как глубокое оскорбление" предложение российской пропагандистки Маргариты Симоньян организовать термоядерный взрыв в регионе, чтобы ее дети не страдали из-за отсутствия телефонов.

Главному редактору Russia Today напомнили, что ее телеканал "кормится" за счет средств российских налогоплательщиков и потребовали от нее извинений. Соответствующее обращение к Симоньян записала жительница Сибири, выложив его в сеть.

"Маргарита, ваши высказывания о том, что ради того, чтобы ваши дети не комплексовали в школе среди сверстников из-за отсутствия у них гаджетов, вы в принципе рассматривает возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление", - заявила она.

Россиянка посоветовала Симоньян обсуждать темы, в которых пропагандистка не разбирается, "на кухне", а не в публичном пространстве.

"Вы как минимум должны извиниться перед жителями всей Сибири. А особенно перед теми, кто и сегодня, на протяжении последних нескольких десятилетий страдает от последствий испытаний на Семипалатинском полигоне", - заявила она.

По дому Симоньян едва не ударил дрон

Напомним, пропагандистка РФ Маргарита Симоньян известна своей антиукраинской позицией и поддержкой действий режима Путина. Летом 2023 года за свои комментарии на росТВ она едва не "поплатилась" знакомством с дроном. Во время одной из воздушных тревог, объявленных в Московской области, БПЛА упал недалеко от ее усадьбы. "На соседней улице", - как уточнила сама Симоньян.

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