В столице Венесуэлы гремят взрывы: СМИ пишут, что США наносят авиаудары (видео)

по данным СМИ, обстрелу подверглись резиденция министра обороны Венесуэлы и порт в столице страны.

В столице Венесуэлы Каракасе слышны взрывы, над городом работает ПВО. Как пишет Reuters, над городом виднен по меньшей мере один столб дыма, а южная часть города, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества.

Телеканал Sky News Arabia утверждает, что обстрелу подверглись резиденция министра обороны Венесуэлы и порт в столице страны.

Предварительсно, США наносят удары по порту Каракаса и острову Маргарита в Карибском море, где размещено большое количество военных объектов.

Видео дня

Так, Clash Report пишет, что удары пришлись по югу города – району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Также под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны – там расположена академия флота.

Также в сети распространяются видео, на которых заметили американские десантные вертолеты. В свою очередь ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ – их направили на перехват американских самолетов и вертолетов.

Президент Колумбии Густаво Петро уже отреагировал на атаку.

"Прямо сейчас они бомбят Каракас. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу.Они бомбят ракетами. ОАГ и ООН должны немедленно встретиться", - заявил он.

США официально начало операции не комментировали.

В то же время ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в Венесуэле на фоне усилий по оказанию давления на президента Николаса Мадуро с целью его отставки, включая расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, предположительно причастным к контрабанде наркотиков в Тихом океане и Карибском море.