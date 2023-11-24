Несмотря на введенные против них санкции, российские пропагандисты до сих пор транслируют свои нарративы в Европе.

Российские пропагандистские ресурсы вернулись в Европу, несмотря на введенные против них санкции. Для распространения пропаганды россияне используют так называемые сайты-"зеркала", пишет Bloomberg.

Например, RT.com является недоступным на территории ЕС, но его контент полностью дублируется на ряде менее популярных сайтов-зеркал. Таким, в частности является swentr.site, название которого является просто перевернутым задом наперед названием "RT News".

Этот сайт был создан через три дня после введения европейских санкций в начале российского вторжения в Украину. На сегодняшний день известно в общей сложности 19 таких сайтов-зеркал, которые RT использует для охвата аудитории в ЕС. Для продвижения этих сайтов россияне используют аккаунты "с синей галочкой" в Твитере и других соцсетях, которые дают прямые ссылки на материалы из этих ресурсов.

Видео дня

"Мы плюем на ваши санкции", — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в комментарии Bloomberg.

Проблемой в борьбе с такими клонами российских пропагандистских сайтов является значительная медлительность европейской бюрократии. Кроме того, трудностей добавляет еще и то, что непосредственная реализация санкционных решений лежит на плечах отдельных стран-членов ЕС, каждая из которых действует по своему усмотрению.

По словам вице-президента Еврокомиссии Веры Иоуровой, которая отвечает за противодействие дезинформации, власти ЕС знают о сайтах-зеркалах и пытаются им противодействовать. Она отметила, что найти такие сайты просто через поисковый запрос в Google пользователи не могут - только по прямой ссылке, которую кто-то должен предоставить.

Российская гибридная война против Украины и стран Запада

Как писал УНИАН, журналистское расследование подтвердило, что к блокаде границ Украины причастны спецслужбы РФ. Официальный организатор блокады польско-украинской границы после полномасштабного вторжения провел ряд акций, где требовали отменить санкции против РФ.

Также мы рассказывали, что Россия разжигает миграционный кризис на границе с Финляндией, чтобы дестабилизировать ситуацию в новом члене НАТО. На прошлой неделе финские власти объявили о закрытии четырех из восьми автомобильных пунктов пересечения границы с Россией в связи с резким увеличением количества желающих получить убежище в стране, прибывающих из третьих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: