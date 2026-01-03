Непогода в Днепре: синоптики объявили І уровень опасности (инфографика)

Сегодня в первой половине дня по городу и обалсти ожидается сильный ветер.

Погода в Днепре 3 января будет ветреной. Об этом предупреждает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"В первой половине дня 3 января в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре

3 января на Днепропетровщине будет облачно. Утром пройдет небольшой снег, днем ожидается мокрый снег с переходом в дождь. Также утром будет наблюдаться слабый гололед, а на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, в первой половине дня порывы 15-20 м/с. Температура по области +1°...+6°, а в Днепре +2°...+4°.

Погода в январе - прогноз на месяц

Начало 2026 года в Украине, по прогнозам синоптиков, пройдет с преобладанием низких температур. Как сообщает Украинский гидрометцентр, январь ожидается холоднее, чем обычно.

Специалисты отмечают, что средние температурные показатели в течение месяца будут колебаться в пределах от -1° до -7°, что примерно на 1,5° ниже климатической нормы.

Количество осадков в январе прогнозируется на уровне 28-79 мм. Это будет соответствовать 80-100% средних многолетних значений для этого периода.

