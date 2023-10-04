В Кремле "открестились" от Симоньян, заявив, что ее заявления не отражают официальную позицию власти.

Главный редактор канала RT, одна из главных российских пропагандистов Маргарита Симоньян предложила взорвать в небе над Сибирью ядерную бомбу, чтоб оставить мир без средств связи и вывести из строя все спутники на земной орбите.

Как пишет Русская служба BBC, хотя Симоньян формально не занимает государственных постов и по роду деятельности далека от принятия решений о ядерных ударах, но ее слова вызвали заметный резонанс.

Как отреагировали на заявление представители власти в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главред RT не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Кремля.

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При этом мэр рискующего попасть в зону поражения Новосибирска Анатолий Локоть попытался донести до Симоньян ошибочность ее суждений с позиций ученого, объясняя, что "последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия".

Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова (КПРФ) расценила предложение пропагандистки как личное оскорбление. А помощник одного из депутатов Мосгордумы обратился в правоохранительные органы с просьбами о проверке слов Симоньян.

При этом ученые-физики отмечают, что такой взрыв не причинит большого вреда военной элктронике, при этом экологические последствия от такого взрыва будут ощущаться на огромной территории.

Заявление Симоньян может быть рекламой ядерного оружия

В 2018 году президент России Владимир Путин заявил, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на удар по российской территории. Именно тогда он произнес слова: "Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

Но после того, как в 2022 году Путин объявил о начале военного вторжения в Украину, ядерная риторика приобрела иное звучание. Всерьез грозить миру ядерным оружием, предостерегая от вмешательства в конфликт, российский президент начал уже в первые дни войны. Чаще к этой теме стали обращаться и телевизионные пропагандисты, свидетельствуют данные Службы мониторинга Би-би-си.

"Гениальная" идея Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью

Ранее Симоньян призвала произвести термоядерный взрыв над Сибирью. По ее словам, в таком случае ядерной зимы не будет, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники.

Жители Сибири восприняли предложение Симоньян "как глубокое оскорбление" и потребовали извинений.

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