Также ФСО усилила досмотр и обыск всех, кто собирается с ним контактировать.

Федеральная служба охраны Российской Федерации серьезно усилила меры безопасности Путина.

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники. Весной руководство Администрации и Службы безопасности президента настояли на продлении до 2030 года карантинных мер, связанных с коронавирусом.

Абсолютно все, кто будет находиться в 20 и более метрах от Путина, сдают тест на COVID-19. А те, кто должен контактировать с ним, проходят обязательный недельный карантин. "Людей буквально закрывают в проверенных гостиницах или пансионатах (как правило это подведомственные учреждения управделами президента), дистанционно доставляют еду и постоянно проверяют на наличие ковида и еще порядка 10-15 инфекций", - говорится в сообщении.

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В здании Администрации президента есть спецлаборатория, которая числится как воинская часть ФСБ, где у людей берут анализы на наличие контактов с отравляющими веществами. Именно из-за опасности отравления и продлили обязательное тестирование всех, кто может вступить в контакт с Путиным.

Кроме того, ФСО усилила досмотр и обыск всех без исключения. Отмечается, что на инаугурацию Путина и парад на 9 мая людей беспрецедентно обыскивали.

Карантин перед встречей с Путиным

Российские и западные СМИ писали, что в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, вокруг кремлевского правителя были введены очень строгие карантинные меры.

Тех, кто собирался встретиться с Путиным, отправляли на двухнедельный карантин в санатории, который находится рядом с резиденцией.

"Традиция" отправлять людей на карантин сохранилася и после начала полномасштабной войны против Украины. Прошлым летом Путин провел встречу с пропагандистами, которых перед этим неделю держали в изоляции.

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