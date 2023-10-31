Смягчение кремлевского карантина может быть связано с предстоящими президентскими выборами.

В последние несколько недель карантин, который нужно было пройти для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, был сокращен до пяти дней, пишет Faridaily со ссылкой на двух людей, недавно участвовавших во встречах с президентом России.

По словам одного из них, в случае, если готовится встреча с Путиным тет-а-тет или планируется, что человек будет контактировать с ним на близком расстоянии, необходимо сдать тест на ковид и провести пять дней в карантине. "Если же человек не будет подходить к Путину ближе, чем на три-пять метров, то карантин можно не сидеть, достаточно сдать тесты", - утверждает собеседник Faridaily.

Если президент РФ выступает на публичном мероприятии, то его охрана увеличивает расстояние между первым рядом кресел и сценой. Так было, например, на недавнем Валдайском форуме и на форуме "Россия – спортивная держава".

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Участники совещаний с Путиным, проходящих в очном режиме, также сидят на расстоянии нескольких метров от президента. Это относится и к вчерашней встрече Путина с членами Совбеза, на которой обсуждали антисемитские погромы на Кавказе.

Смягчение кремлевского карантина может быть связано с предстоящими президентскими выборами. Несмотря на их "ритуальный" характер, Путин в ходе кампании более активно встречается с людьми.

Карантин перед встречами с Путиным

Российский президент - единственный в мире руководитель государства, который подвергает карантину всех, с кем встречается. В начале пандемии в 2020 году для встречи с Путиным нужно быдо выдержать карантин в две недели. Позже этот срок сократили до одной недели.

Летом Кремль заставил полтора десятка российских "военкоров" отсидеть неделю на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказала автор телеграм-канала "Катруся" Екатерина Агранович, принявшая участие в мероприятии.

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