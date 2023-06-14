Об этом рассказала автор телеграм-канала "Катруся" Екатерина Агранович, принявшая участие в мероприятии.

Кремль заставил полтора десятка российских "военкоров" отсидеть неделю на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом рассказала автор телеграм-канала "Катруся" Екатерина Агранович, принявшая участие в мероприятии.

"Мне очень понравился карантин, потому что можно было семь дней сидеть и никуда не ходить. Конечно, все задержалось. Когда все общались, было все по-доброму, мило. На основной встрече было волнительно", - поведала Агранович.

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Встреча Путина с "военкорами" - детали

Вчера президент РФ Владимир Путин встретился с российскими "военными корреспондентами". Он оправдывал войну и снова рассказывал об "исторических русских землях". Путин заявил, что РФ может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" в Украине, если российскую территорию будут обстреливать.

Российский диктатор Владимир Путин не просто так провел встречу с "военкорами". После публичной беседы, скорее всего, был разговор за закрытыми дверями, заявил исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

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