К власти в РФ может прийти военная хунта, но маловероятно, что она удержит власть.

В Российском военно-политическом руководстве назревают странные изменения. Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу. В то же время преемник Шойгу может стать преемником Путина.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский интервью Юлии Латыниной.

По его словам, Пригожин уже давно хотел взять контроль над финансовыми потоками Минобороны РФ и "слить" Шойгу.

Ходорковский отметил, что прямо на глазах формируется опасный для Путина альянс Кадырова, Пригожина, директора Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктора Золотова и акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. Не исключено, что в РФ к власти придет военная хунта.

"То, что к власти в какое-то время может прийти военная хунта, группа друзей - товарищей, - это вполне реально. Но власть они не удержат долго. В общем, welcome", - отметил Ходорковский.

Споры в высших эшелонах власти РФ

Как сообщалось, накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров начал активно критиковать военное командование на фоне поражения РФ в Лимане. Он обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации, а также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. При этом после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, потому что за время войны в Украине Республика "перевыполнила план".

"Повар Путина", владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин повторил критику Кадырова в адрес российского военного руководства.

Последствий для них обоих не было. Более того, Кадыров во второй раз с 24 февраля получил "повышение". В конце марта он стал генерал-лейтенантом, а на этой неделе Путин дал его звание генерал-полковника.

Кроме того, как отмечали аналитики, ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования. Критиковать российскую армию на пропагандистских каналах начали впервые.

Все чаще звучат мысли о том, что Путин в конце концов постарается сделать виноватым в неудачах на войне против Украины военное командование. В частности, ISW прогнозирует, что главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сделают козлом отпущения.

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