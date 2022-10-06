После провала мобилизации в России кремлевский диктатор может сделать "козлом отпущения" Министерство обороны.

Президент России Владимир Путин, вероятно, планирует сделать главу Минобороны РФ Сергея Шойгу ответственным за неудачу российской армии в полномасштабной войне против Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW считают, что недавнее заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присвоении ему звания генерала-полковника, если это соотвествует действительности, может иметь ряд причин. Вероятно, Путин повысил звание Кадырова, чтобы сохранить его лояльность и дистанцироваться от главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу на фоне провалов российских войск в Украине.

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"Новое звание Кадырова может быть признаком того, что Путин готов успокоить более радикальные и громкие призывы базы силовиков путем обычного военного истеблишмента", – отметили эксперты.

После объявления о проведении в России частичной мобилизации Кремль оказался под шквалом критики. Вероятно, это побуждает Путина сделать "козлом отпущения" в этой ситуации именно министерство обороны.

"Указом от 5 октября Путин отсрочил мобилизацию для всех студентов, в частности, заочников и магистров. Путин заявил российским СМИ, что из-за того, что "Министерство обороны не внесло своевременно изменения в законодательную базу по списку немобилизованных, необходимо внести коррективы". Это прямая критика минобороны, а также неявная критика Шойгу, на которого Путин, похоже, возложит ответственность за неудачи в Украине", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Помимо этого, Минобороны России на днях раскритиковал и глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов. В эфире одного из российских каналов он заявил, что все россияне знают, что минобороны РФ лжет, поэтому они должны перестать лгать.

В то же время, в ISW подчеркнули, что скорее всего Путин не станет спешить с увольнением Шойгу, чтобы продолжать обвинять его в постоянных провалах армии РФ. Взамен кремлевский диктатор рассчитывает получить поддержку от других лиц, в том числе Кадырова и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Война в Украине: что происходит в РФ

Как сообщал ранее УНИАН, 21 сентября Владимир Путин поставил россиян перед фактом, что в РФ началась частичная мобилизация военных. Повестки в армию должны были получать только те, кто находился в запасе. При этом в сети не раз появлялась информация о том, что мобилизовали и непригодных к службе, и студентов.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. Однако, по сведениям СМИ, число мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.

Стоит отметить, что на фоне провала российской армии в Украине в Генштабе РФ существенно занижают число потерь среди личного состава. Так, в день объявления о начале частичной мобилизации в РФ министр обороны Сергей Шойгу озвучил "официальные" потери России на войне. По его словам, на тот момент в Украине погибли около 6 тысяч россиян. При этом, по данным украинского Генштаба, по состоянию на 21 сентября в Украине уничтожили около 55 110 российских оккупантов.

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