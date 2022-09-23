Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет.
Об этом стало известно из выступления Кадырова на ЧДТРК "Грозный", информирует "Кавказ. Реалии".
Кадыров объяснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план".
Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч чеченцев, подчеркнул Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.
По словам Кадырова, родственники около 40 женщин, что накануне пытались провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Кадыров обещает слать "на передовую" каждого, кто посмеет выйти на митинг.
Мобилизация в России: главное
- 21 сентября Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса. Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
- Полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что в течение месяца РФ сможет подготовить на мобилизацию максимум 100 тысяч человек.
- Кадыров ранее придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации".