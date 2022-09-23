По словам главы Чечни, родственники около 40 женщин, что накануне пытались провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет.

Об этом стало известно из выступления Кадырова на ЧДТРК "Грозный", информирует "Кавказ. Реалии".

Кадыров объяснил это тем, что за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

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Участие в боевых действиях за время войны приняли 20 тысяч чеченцев, подчеркнул Кадыров. Чечня перевыполнила "спущенный план" на 254%, заявил он. О каком плане идет речь, кем и каким образом он был утвержден, не уточнялось.

По словам Кадырова, родственники около 40 женщин, что накануне пытались провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Кадыров обещает слать "на передовую" каждого, кто посмеет выйти на митинг.

Мобилизация в России: главное

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