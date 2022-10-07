Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что среди российских лидеров были разногласия.

Новые данные американской разведки в сочетании с комментариями российских официальных лиц свидетельствуют о разногласиях в высшем эшелоне российской власти. Стало известно о недовольстве войной лица из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Владимира Путина за последние недели выразил несогласие непосредственно российскому президенту по поводу ведения войны в Украине. Несогласие члена ближайшего окружения Путина сочли достаточно существенным, чтобы его включили в ежедневный брифинг президента Байдена, говорят источники издания.

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"С началом оккупации мы стали свидетелями роста тревоги со стороны ближайшего окружения Путина. Наши оценки свидетельствуют о том, что они вызваны недавними российскими потерями, неправильным направлением и значительными военными недостатками", – сказал представитель западной разведки.

По словам одного из людей, недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, касалось того, что инсайдер считает неправильным управление военными усилиями и то, как проходит военная кампания.

Второй высокопоставленный западный чиновник сказал, что внутренняя напряженность соответствует тому, как военная кампания идет для россиян и какая атмосфера царит в Кремле.

"Есть много людей, которые убеждены, что не все из этого хорошо или не является правильным курсом действий", – говорит чиновник.

Представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что среди российских лидеров были разногласия и дебаты, поскольку Путин столкнулся с такими важными решениями, как мобилизация.

"По поводу таких моментов есть разногласия. Некоторые считают, что мы должны действовать иначе. Но это все часть обычного рабочего процесса. Есть рабочие споры: об экономике, о проведении военной операции. Есть споры относительно системы образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак раскола", – сказал Песков.

Российский чиновник в разговоре с этой недели сказал, что не слышал о каких-либо прямых вызовах Путину из ближайшего окружения. Но "есть протесты" глав парламентских комитетов относительно того, как президент и военные ведут войну.

"О том, почему армия не обеспечена должным образом, о том, почему кампания идет не так, как надо", – сказал чиновник.

Высокопоставленные сотрудники службы безопасности в Европе заявили, что им не известно о том, чтобы кто-то осмелился бросить вызов Путину непосредственно во время событий в Украине, и добавили, что они не видели отчетов разведки США о критике в адрес Путина.

Несмотря на это, некоторые из этих чиновников заявили, что трещины становятся все более очевидными на многих уровнях российской системы.

Один высокопоставленный чиновник европейской службы безопасности отметил, что Путина в Кремле критикуют за спиной.

"Они думают, что он упрямый, одержимый Украиной. Это одержимость, которую они не обязательно разделяют", – сказал чиновник.

Второй представитель Службы безопасности в Европе сказал, что у РФ есть козел отпущения.

Споры в высших эшелонах власти РФ

Как сообщалось, накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров начал активно критиковать военное командование на фоне поражения РФ в Лимане. Он обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации, а также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. При этом после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация не будет проводиться, потому что за время войны в Украине Республика "перевыполнила план".

"Повар Путина", владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин повторил критику Кадырова в адрес российского военного руководства.

Последствий для них обоих не было. Более того, Кадыров во второй раз с 24 февраля получил "повышение". В конце марта он стал генерал-лейтенантом, а на этой неделе Путин дал ему звание генерал-полковника.

Кроме того, как отмечали аналитики, ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования. Критиковать российскую армию на пропагандистских каналах начали впервые.

Все чаще звучат мысли о том, что Путин в конце концов постарается сделать виноватым в неудачах на войне против Украины военное командование. В частности, ISW прогнозирует, что главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сделают козлом отпущения.

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