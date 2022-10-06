Арестович уверен, что военное командование должно ответить на это унижение, но пока об этом речи не идет.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал присвоение лидеру Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-полковника. Это второе звание, полученное им с 24 февраля – в конце марта он стал генерал-лейтенантом.

Об этом шла речь в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

По словам Арестовича, "большего плевка в лицо российский офицерам нельзя представить".

"Уровнял в званиях с визави своим. За всю военную историю, кроме сталинских репрессий, наверное, я не могу представить таких унижений. Сталин с одной стороны унижал, с другой возвышал и награждал, лепил из них полководцев. Эти ни политических целей выполнить не могут, даже с огромными потерями… А тут еще кадыровская история. Честно говоря, интересно, до каких пределов унижения могут дойти в России.", – комментирует он.

Арестович уверен, что военное командование должно ответить на это унижение, но пока об этом речи не идет.

"Не видно перспективы этого ответа. Молча сглатывают и все", – сказал он.

Советник ОПУ также отметил, что российская пропаганда начала активно критиковать армию за неудачи на фронте, что поддерживается и стимулируется Кремлем.

"Сначала кинул на бойню с невнятными целями и плохой подготовкой, потом обвинил в том, что не получилось, теперь еще всячески унижает и поощряет публичное унижение военных. Если бы у российских генералом был инстинкт самосохранения, представление о воинской чести, они бы сделали то, что маршалы сделали со Сталиным – ругались между собой страшно, они решили через систему негласной круговой поруки противостоять даже самому Сталину. Что и закончилось тем, что арестовали Берию. Это очень многих из них спасало в течение войны. Они очень четко понимали, что друг друга они могут ненавидеть и подсиживать, но в целом как каста должны противостоять, иначе их сожрут. … Сейчас есть явный перекос (в поддержке Кремля – УНИАН), все это (критика – УНИАН) по российским военным. Российская армия пролила кровь, лег полностью кадровый состав, потери – больше 160 тысяч уже убитыми и ранеными. Все кадровые наступавшие, срочники и так далее. Она пролила эту кровь, честно пытаясь выполнять безумные приказы российского военного и политического руководства. И ей же так смачно плюют в лицо и топчут, выставляют на посмешище", – сказал он.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Военные из Чечни, так называемые кадыровцы, принимали активное участие в полномасштабной войне против Украины. Они отметились в первую очередь многочисленными зверствами, во вторую очередь – многочисленными пропагандистскими видео, где военные неумело делают вид, что ведут героические сражения.

Аналитики ISW считают, что сейчас Путин остро нуждается в поддержке чеченских боевиков. Именно это, отмечают они, стало причиной, почему Кадыров не был наказан за критику Минобороны РФ.

Как сообщалось, лидер Чечни начал активно критиковать военное командование на фоне поражения РФ в Лимане. Он обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации, а также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. При этом после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне мобилизация проводиться не будет. поскольку за время войны в Украине республика "перевыполнила план".

"Повар Путина", владелец ЧВК Вагнера (ЧВК Лига) Евгений Пригожин повторил критику Кадыровым российского военного руководства.

Последствий для них не было. Кроме того, как отмечали аналитики, ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова-Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования. Критиковать российскую армию на пропагандистских каналах начали впервые.

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