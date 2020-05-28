Шел без маски: жительница Челябинска избила полицейского, сделавшего замечание ее мужу

Полицейский заметил посетителя без маски в продуктовом магазине и сделал ему замечание.

В Челябинске возбудили уголовное дело против женщины, которая побила полицейского в магазине за то, что тот сделал замечание ее мужу об отсутствии маски.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

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Инцидент случился в начале этой недели. Полицейский заметил посетителя без маски в продуктовом магазине и сделал ему замечание.

Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, полицейский стал составлять протокол о нарушении масочного режима на супруга челябинки, в ответ женщина несколько раз ударила сотрудника МВД.

Против женщины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. На супругов также составили протоколы о неповиновении сотруднику полиции.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге (Россия) местный житель ударил сотрудника метро в ответ на просьбу надеть маску при нахождении в общественном транспорте.

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