Житель Санкт-Петербурга ударил сотрудника метро, попросившего его надеть маску

Пострадавший обратился к медикам, а потом написал заявление в полицию.

В Санкт-Петербурге (Россия) местный житель ударил сотрудника метро в ответ на просьбу надеть маску при нахождении в общественном транспорте.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщается, инцидент произошел утром 14 мая в вестибюле станции "Нарвская". Контролер пропускных пунктов остановил пассажира без маски и сделал ему замечание, после чего тот начал конфликтовать, ударил работника кулаком в лицо и убежал. Пострадавший обратился за медицинской помощью, а потом написал заявление в полицию.

Читайте такжеРоссиян могут начать штрафовать за оскорбления в интернете: ранее идею поддержал Путин

В тот же день полицейские разыскали и задержали подозреваемого, им оказался 34-летний неработающий по имени Марат. Ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. Мужчина стал фигурантом дела о побоях (статья 116 УК).

В городе с 12 мая действует обязательный режим ношения масок и перчаток из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, на днях в Санкт-Петербурге загорелась реанимация больницы, где лечат больных COVID-19: погибли пять пациентов.