Бабушки и дедушки радостно выкрикивала "Ура" по случаю выдвижения Путина на выборы президента.

Кринж-Новости в России продолжаются. Так называемые "Отряды Путина" устроили праздник по случаю выдвижения диктатора на президентские выборы в 2024 году.

В Телеграм-канале участники "отрядов" российского диктатора показали, как праздновали новость о выдвижении Путина.

"Ура! Путин идет в президенты", - подписали видео пожилые сторонники жестокого диктатора.

Специально для этого события "отряды" купили шампанское, которое радостно открыли под крики "Ура" и "За Путина". Часть бабушек надела брендированные футболки с портретом диктатора.

"Наша организация очень рада, что мы остаемся в вашей команде, вместе с вами", - заявила одна из пожилых поклонниц Путина.

Путин идет в президенты

Нынешний президент РФ Владимир Путин будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Об этом он сказал в Кремле на торжестве по случаю дня Героев Отечества. На торжествах отец ликвидированного в Украине командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" спросил Путина, будет ли тот баллотироваться в президенты.

"Да, буду", - ответил Путин.

Перед этим президентский спикер Дмитрий Песков, заявил, что Путин "опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - повышение уровня жизни".

Напомним, эти выборы станут пятыми для Путина.

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