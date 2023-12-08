Российский Центризбирком впервые разрешил голосовать на президентских выборах три дня.

Нынешний президент РФ Владимир Путин будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Об этом он сказал в Кремле на торжестве по случаю Дня героев Отечества. На торжестве отец ликвидированного в Украине командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" спросил Путина, будет ли тот баллотироваться в президенты.

"Да, буду", - ответил Путин.

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Перед этим президентский спикер Дмитрий Песков, заявил, что Путин "опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - повышение уровня жизни".

Напомним, эти выборы станут пятыми для Путина.

Российский Центризбирком впервые постановил, что в РФ голосовать на выборах президента можно будет три дня - 15, 16 и 17 марта.

При этом российское издание "Проект" в преддверии президентских выборов в РФ проанализировало, в каком состоянии находится Путин, который вознамерился идти на 5-й строк и править государством до 2030 года. Журналисты издания сделали вывод, что российский диктатор не при смерти, однако очень устал и ведет себя странно. "Если коротко − это не труп из холодильника (как утверждал политолог Валерий Соловей, который 26 октября в Telegram-канале сообщил якобы о смерти Путина на Валдае − ред.), но он очень устал от собственного народа", - говортся в материале Проекта.

Выборы президента РФ

В РФ определились с датой проведения следующих выборов президента. Они состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее решение в четверг, 7 декабря, принял Совет федерации страны-агрессора.

Согласно нормам российского законодательства, выборы президента РФ назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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