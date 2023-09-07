Известная в интернете "бешеная бабка", очень любящая Путина, стала жертвой украинского пранка.

Ведущие популярного украинского YouTube-канала "Телебачення Торонто" по телефону разыграли лидера печально известного объединения российских пенсионерок "Отряды Путина" - Людмилу Ивановну - и спровоцировали ее на лозунг "Слава Украине!"

Журналисты представились участниками несуществующей организации "Правнуки победы", от имени которой предложили пожилой женщине лично приехать на "28-ю линию обороны" российских захватчиков в Украине. На фронте российские солдаты якобы очень уважают Людмилу Ивановну и ласково называют ее "милфой" (на самом деле это грубое сленговое слово американского происхождения для обозначения привлекательной женщины среднего возраста).

Но от поездки на фронт женщина категорически отказалась, ссылаясь на то, что вынуждена ухаживать за мужем – бывшим летчиком – и не может отлучиться даже на день.

"Я ему кушать подаю, пилюли подаю от давления. Он у меня летчиком был. А тут еще двух друзей его похоронили на прошлой неделе. А так, я бы все бросила и уехала", – оправдалась путинистка.

Тогда ведущий, с трудом сдерживавший смех, пригласил женщину прилететь в Киев, где якобы находится организация "Правнуки победы". Упоминание украинской столицы очевидно озадачило путинистку, но ведущий продолжил давить на нее, усиливая ее растерянность.

Он предложил устроить визит "правнуков победы" в гости к самой Людмиле Ивановне. После непродолжительных колебаний, пенсионерка пообещала посоветоваться с мужем и попросила позвонить ей позже.

Прощаясь, ведущий вместо ожидаемого "Всего доброго" сказал "Слава Украине", чем застал бабку врасплох и та автоматически повторила его фразу "Слава Украине", вероятно, не решившись сказать "Героям слава", или просто не зная правильный ответ.

Кто такие "Отряды Путина"

По данным "Википедии", официально не зарегистрированное общественное движение "Отряды Путина" создал краснодарский бизнесмен Марат Динаев для информационных провокаций в сети Интернет. Основными участниками движения являются краснодарские пенсионерки, которые за деньги и за продуктовые наборы от Динаева снимаются в его видеороликах, умышленно наполненных абсурдом.

Формально своей целью "Отряды Путина" провозглашают поддержку российского диктатора и борьбу с его внутренними и внешними врагами. Однако на самом деле обездоленных краснодарских пенсионерок, которым создали громкую репутацию в интернете, Динаев использует для участия в провокационных акциях для защиты собственных коммерческих и политических интересов в Краснодаре.

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