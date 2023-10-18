Проект закона поддержали все 415 депутатов, присутствовавших на заседании, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Госдума единогласно приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект закона поддержали все 415 депутатов, присутствовавших на заседании, голосовавших против и воздержавшихся не оказалось.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон принят "в интересах всего мира" ради "стабильности, безопасности и справедливости". "Это политика, которую проводит президент", - подчеркнул он.

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Отказ РФ от договора о запрете ядерных испытаний

О том, что Россия может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент РФ Владимир Путин. Сразу после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента рассмотрит отказ от ратификации договора.

В первом чтении законопроект был принят накануне, 17 октября, а в среду депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что договор так и не вступил в силу, поскольку Индия, КНДР и Пакистан его не подписали, а США не ратифицировали.

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