Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, по итогу летней кампании ВСУ, силы оккупантов истощаться настолько, что бить по Украине "будет нечем".
Об этом Гиркин заявил в своем Telegram, напророчив, что уже в августе, даже если войскам РФ удастся выдержать и отбить контрнаступление ВСУ, силы на сражения с украинской армией иссякнут.
"Когда (надеюсь) наступление ВСУ будет окончательно отражено - нанести поражение выдохшимся войскам противника нам будет... нечем. Да, возможны продвижения на 10-20 километров. Может быть, даже удастся отбить Купянск, на пример. Наконец-то взять Авдеевку и Марьинку под Донецком. Но что это даст в стратегическом плане? НИ-ЧЕ-ГО! Война будет продолжаться, израсходованные в ходе оборонительного сражения силы восстановить не из кого и не из чего", - заявил он.
По словам Гиркина, у Киева есть международная поддержка партнеров, тогда как "во главе армии" и в Кремле преждевременно обрадовалась наступлению войск РФ в районе Купянска и "заснули".
Террорист намекнул властям РФ: "От осинки не рождаются апельсинки!".
"Изнурение России об Украину" будет продолжаться и далее. Без надежды на победоносное завершение войны с нашей стороны", - заявил он.
Также в контексте способности отбить наступлении армии Украины Гиркин уточнил, что испытывает сомнения: "Ручаться за подобный результат не стал бы никоим образом, поскольку реальное состояние наших фронтовых частей и соединений оставляет желать лучшего", - отметил он.
Гиркин заявил, что армию РФ в Украине может "спасти" только Наполеон
Ранее российский террорист Игорь Гиркин, оценивая бои оккупантов в Украине отмечал, что "специальную военную операцию" армия РФ уже проиграла.
По его словам, спасти ситуацию можно лишь военными хитростями. В пример он привел момент исторической битвы для Франции, которую провел Наполеон Бонапарт во время Второй итальянской компании. Речь идет о битве при Маренго.
При этом террорист подчеркнул, что шанс у солдат РФ есть лишь в тому случае, если они начнут воевать "по-настоящему".