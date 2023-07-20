Террорист спрогнозировал изнурение сил РФ в Украине и намекнул военному руководству, что "от осинки не рождается апельсинки".

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, по итогу летней кампании ВСУ, силы оккупантов истощаться настолько, что бить по Украине "будет нечем".

Об этом Гиркин заявил в своем Telegram, напророчив, что уже в августе, даже если войскам РФ удастся выдержать и отбить контрнаступление ВСУ, силы на сражения с украинской армией иссякнут.

"Когда (надеюсь) наступление ВСУ будет окончательно отражено - нанести поражение выдохшимся войскам противника нам будет... нечем. Да, возможны продвижения на 10-20 километров. Может быть, даже удастся отбить Купянск, на пример. Наконец-то взять Авдеевку и Марьинку под Донецком. Но что это даст в стратегическом плане? НИ-ЧЕ-ГО! Война будет продолжаться, израсходованные в ходе оборонительного сражения силы восстановить не из кого и не из чего", - заявил он.

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По словам Гиркина, у Киева есть международная поддержка партнеров, тогда как "во главе армии" и в Кремле преждевременно обрадовалась наступлению войск РФ в районе Купянска и "заснули".

Террорист намекнул властям РФ: "От осинки не рождаются апельсинки!".

"Изнурение России об Украину" будет продолжаться и далее. Без надежды на победоносное завершение войны с нашей стороны", - заявил он.

Также в контексте способности отбить наступлении армии Украины Гиркин уточнил, что испытывает сомнения: "Ручаться за подобный результат не стал бы никоим образом, поскольку реальное состояние наших фронтовых частей и соединений оставляет желать лучшего", - отметил он.

Гиркин заявил, что армию РФ в Украине может "спасти" только Наполеон

Ранее российский террорист Игорь Гиркин, оценивая бои оккупантов в Украине отмечал, что "специальную военную операцию" армия РФ уже проиграла.

По его словам, спасти ситуацию можно лишь военными хитростями. В пример он привел момент исторической битвы для Франции, которую провел Наполеон Бонапарт во время Второй итальянской компании. Речь идет о битве при Маренго.

При этом террорист подчеркнул, что шанс у солдат РФ есть лишь в тому случае, если они начнут воевать "по-настоящему".

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