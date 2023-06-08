В этот раз украинцам придется наступать там, где их ждут.

Летнее контрнаступление украинской армии не будет "легким повторением" осенних успехов. Об этом пишет The Washington Post в тематической статье.

Издание отмечает, что прошлогодние победы украинской армии легко объяснить. Контрнаступление в Харьковской области стало для россиян полной неожиданностью, поскольку они готовились к обороне на юге. А в Херсоне у россиян были давние сложности со снабжением войск через Днепр.

Однако сейчас общая картина войны коренным образом изменилась. Есть три основных фактора, которые будут оказывать влияние на ход контрнаступления ВСУ.

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Новая конфигурация линии фронта . Теперь западный фланг российского фронта защищен рекой Днепр, которую сложно преодолеть, особенно после прорыва Каховской плотины. Очевидным направлением удара является запорожская степь, но россияне к этому варианту подготовились, построив обширную сеть полевых укреплений и минных полей. Их преодоление будет трудной задачей для ВСУ и потребует времени, за которого агрессор успеет подтянуть резервы на угрожаемые участки. Новое оружие на поле боя . ВСУ получили массу нового западного вооружения, что значительно преобразило ситуацию с оружием в украинской армии. Кроме того, целые бригады прошли обучение на Западе, где их готовили к наступательным действиям – новому и более сложному способу ведения войны, нежели привыкла украинская армия. Моральный дух . Издание отмечает, что у российской армии проблемы с боевым духом отмечаются с самого начала войны, и ситуация отнюдь не улучшилась после зимнего наступления, закончившегося пирровой победой в Бахмуте. Как отмечают авторы, "трещины в моральном духе украинцев невелики, но украинское общество возлагает слишком большие надежды на это контрнаступление, что грозит "эмоциональным разочарованием", если не будет грандиозного успеха.

Украинское контрнаступление – что известно

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Через два дня после этого Минобороны РФ заявило, что украинская армия пошла в большое наступление в Запорожской области.

В Белом доме подтвердили, что украинское контрнаступление действительно началось. Его основной целью является перерезание "сухопутного моста в Крым". При этом американцы уверяют, что уже есть определенные успехи, которые превосходят их ожидания.

Украинский Генштаб пока не подтверждает начало большого контрнаступления, но заявляет о тактическом продвижении ВСУ на Бахмутском направлении.

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