Летнее контрнаступление украинской армии не будет "легким повторением" осенних успехов. Об этом пишет The Washington Post в тематической статье.
Издание отмечает, что прошлогодние победы украинской армии легко объяснить. Контрнаступление в Харьковской области стало для россиян полной неожиданностью, поскольку они готовились к обороне на юге. А в Херсоне у россиян были давние сложности со снабжением войск через Днепр.
Однако сейчас общая картина войны коренным образом изменилась. Есть три основных фактора, которые будут оказывать влияние на ход контрнаступления ВСУ.
- Новая конфигурация линии фронта. Теперь западный фланг российского фронта защищен рекой Днепр, которую сложно преодолеть, особенно после прорыва Каховской плотины. Очевидным направлением удара является запорожская степь, но россияне к этому варианту подготовились, построив обширную сеть полевых укреплений и минных полей. Их преодоление будет трудной задачей для ВСУ и потребует времени, за которого агрессор успеет подтянуть резервы на угрожаемые участки.
- Новое оружие на поле боя. ВСУ получили массу нового западного вооружения, что значительно преобразило ситуацию с оружием в украинской армии. Кроме того, целые бригады прошли обучение на Западе, где их готовили к наступательным действиям – новому и более сложному способу ведения войны, нежели привыкла украинская армия.
- Моральный дух. Издание отмечает, что у российской армии проблемы с боевым духом отмечаются с самого начала войны, и ситуация отнюдь не улучшилась после зимнего наступления, закончившегося пирровой победой в Бахмуте. Как отмечают авторы, "трещины в моральном духе украинцев невелики, но украинское общество возлагает слишком большие надежды на это контрнаступление, что грозит "эмоциональным разочарованием", если не будет грандиозного успеха.
Украинское контрнаступление – что известно
На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Через два дня после этого Минобороны РФ заявило, что украинская армия пошла в большое наступление в Запорожской области.
В Белом доме подтвердили, что украинское контрнаступление действительно началось. Его основной целью является перерезание "сухопутного моста в Крым". При этом американцы уверяют, что уже есть определенные успехи, которые превосходят их ожидания.
Украинский Генштаб пока не подтверждает начало большого контрнаступления, но заявляет о тактическом продвижении ВСУ на Бахмутском направлении.