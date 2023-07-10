Российский террорист заявил, что "СВО" в Украине - проиграна и подсказал оккупантам воспользоваться тактикой французского полководца.

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков констатировал, что оккупанты проиграли "СВО" в Украине, но еще могут попытаться выиграть войну за счет тактики Наполеона Бонапарта.

При общении с главой "Национального конгресса татар Москвы" Рустэмом Ямалеевым Гиркин привел в пример битву французского полководца при Маренго (военная кампания Наполеона в Италии 1800-х годов).

"На май текущего года я говорил, если до мая не будут приняты необходимые меры, то мы эту войну проиграем. Мы уже в июле - меры не приняты - мобилизации не происходит. Скажем так, у нас есть сейчас шанс повторить битву при Маренго... Когда первую часть Наполеон в хлам проиграл, но потом взял и вторую часть выиграл. Мы в принципе "СВО" проиграли, но шанс выиграть войну - есть", - объявил террорист.

Он заявил, что для этого оккупанты обязаны начать воевать "по-настоящему". Задора "патриотизма" для победы над Киевом - мало, считает Гиркин.

При этом террорист указал, что пока что Кремль рассчитывает на "компромиссные договоренности" с Украиной о мире и ничем не помогает армии.

Битва при Маренго - что нужно знать

Битва при Маренго - финальное сражение, которое провел французский полководец Наполеон Бонапарт с армией Австрии 14 июня 1800 года в рамках второй итальянской кампании. Битва закончилась победой Наполеона и капитуляцией сил Австрии из Италии, хотя, изначально расстановка сил и первые маневры на поле боя со стороны Франции считались проигрышными.

Гиркин заявил, об одержимости основателя ЧВК "Вагнер"

Напомним, что в совместном эфире с Ямалеевым террорист также заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин одержим бесами. Гиркин указал, что у него есть 100% уверенность в том, что Пригожин связан с оккультными силами.

Он указал, что главарь "вагнеровцев" - психопат, садист и просто "страшный человек". Срок его жизни сложно спрогнозировать из-за потусторонних помощников, предупредил Гиркин.

Вас также могут заинтересовать новости: