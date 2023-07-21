Еще в апреле террориста требовали проверить на предмет дискредитации российской армии.

Сегодня в московской квартире задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина), его, вероятно, подозревают в экстремизме. Бывший депутат, врач ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский признался, что написал заявление на бывшего "министра обороны "ДНР" и ярого критика Кремля.

"Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. И да, я действительно сотрудник ЧВК "Вагнер", дважды ездил в командировку хирургом. Стрелкова я считаю "военной Блиновской": собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом Генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу", – сказал он в комментарии изданию "ЯРИНФОРМ".

При этом Telegram-каналы SHOT и "112" связывают задержание Гиркина с другим эпизодом – москвичка, возмущенная его высказываниями в адрес руководства страны, долгие месяцы пишет на него заявления и требует проверить Гиркина на призывы к свержению власти, критику в адрес президента, а также обратить внимание на его сборы денег на помощь российским военным.

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Задержание Игоря Стрелкова-Гиркина - что известно

Днем 21 июля в Telegram-канале террориста появилось обращение от имени его супруги Мирославы Регинской, в котором утверждается, что в их московскую квартиру приехали из Следственного комитета, когда ее не было дома. Игоря Стрелкова (Гиркина) правоохранители задержали и увезли в неизвестном направлении.

Его адвокат Александр Молохов утверждает, что точных данных о местонахождении и сути предъявленных обвинений нет. Супруга террориста сообщила, что Гиркину выдвинули обвинения по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации (экстремизм).

Еще в апреле террориста требовали проверить на предмет дискредитации российской армии.

В последние дни в своем Telegram-канале Гиркин особенно резко выражался в адрес российского диктатора Владимира Путина и Алины Кабаевой, которую называют его гражданской женой.

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