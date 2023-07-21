Они потребовали освободить террориста и назвать заказчиков его задержания.

21 июля 2023 года информпространство всколыхнула новость о том, что в России задержали Игоря Гиркина, террориста, развязавшего войну на Донбассе в 2014 году. Его соратники уже разразились постом, его они опубликовали в Telegram-канале Стрелкова.

В сообщении говорится о том, что против боевика Гиркина из-за его "принципиальной позиции" враги используют "методы клеветы и провокаций". Соратники террориста обращают внимание на тот факт, что он постоянно критиковал действия Кремля и его приспешников, а теперь представители российской власти ущемляют свободу слова.

Также у Стрелкова напомнили о том, что он открыто выступал против действий "вагнеровцев" и их главаря Евгения Пригожина во время мятежа в РФ, после чего якобы получал открытые угрозы в свой адрес.

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Соратники террориста уверены, что его задержание подорвет доверие россиян к правоохранительным органам и будет нести "крайне негативные последствия для стабильности страны в условиях "СВО".

"Выражаем безоговорочную поддержку Игорю Ивановичу как лидеру "Клуба рассерженных патриотов", требуем от сотрудников правоохранительных органов освободить Стрелкова и придать гласности всех заказчиков очередной провокации", - заявили они.

Гиркина задержали в России 21.07.2023

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов РФ задержали террориста Игоря Стрелкова. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская, адвокат и ряд Телеграмм-каналов. Боевику якобы выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Задержание, по неподтвержденной информации, связывают с заявлением бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

УНИАН собрал последние скандальные заявления российского оккупанта Гиркина, которого теперь обвиняют в экстремизме.

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