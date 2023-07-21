В квартире террориста проводят обыск.

В пятницу, 21 июля, сотрудники правоохранительных органов РФ задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом в его Telegram-канале сообщила супруга Мирослава Регинская.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", – говорится в сообщении, опубликованном от ее имени.

Факт задержания подтверждают также российские СМИ Baza и РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и адвоката Гиркина.

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Сейчас, как сообщается, в квартире террориста проводят обыск. Задержание связывают с заявлением бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Игорь Стрелков-Гиркин - что нужно знать о преследовании террориста

В конце 2022 года аналитики ISW констатировали, что террорист Игорь Стрелков (Гиркин) попал в "элитный список" тех, кто может критиковать российского диктатора Владимира Путина без всякого видимого возмездия.

В публичных заявлениях Гиркин атаковал министра обороны Сергея Шойгу, главу генштаба РФ Валерия Герасимова, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и других.

В апреле террориста потребовали проверить на предмет дискредитации ВС РФ.

Ранее в этом месяце полиция сорвала проведение мероприятия с участием Игоря Стрелкова (Гиркина).

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