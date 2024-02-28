Хим говорит, что Навальный "не наш пацан", и что ни одна собака не сунется возложить к его мемориалу цветы.

В Москве сторонники ЧВК "Вагнер" забирают цветы, которые россияне возлагают к мемориалу погибшему в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному, и переносят к мемориалу Евгения Пригожина, ликвидированного в РФ летом 2023 года.

Как сообщает ASTRA, об этом заявила экс-участница телешоу "Дома-2", Z-активистка Наталья Хим (Максимус).

Отмечается, что Хим призвала в своем телеграм-канале забирать цветы, которые россияне приносят на Лубянскую площадь (центр Москвы) к импровизированному мемориалу, возникшему возле Соловецкого камня.

На обнародованном видео Хим заявляет, что до нее дошла информация о цветах, которые люди приносят к "камню". По ее словам, все букеты следует перенести к месту, отведенному в Москве в качестве мемориала тем, кто погиб на войне, которую Кремль назвал "специальной военной операцией".

"Мы, конечно, знаем, что он (Навальный - УНИАН) погиб. Но честно скажу, мы не скорбим. Мной, а также сотрудниками компании ЧВК "Вагнер", а также другими участниками СВО, принято совместное решение, что цветам там не место… Отныне все цветы, которые будут приноситься туда, будут собираться и уноситься на мемориал героям СВО… Это более достойное место, лично я так считаю, и ребята тоже так считают", - заявила Хим.

На другом видео запечатлено, как мужчина в маске кладет к мемориалу убитого в РФ главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на Варварке охапку цветов. При этом неизвестный утверждает, что забрал цветы с Лубянки.

Хим также угрожает тем, кто захочет вернуть цветы к Соловецкому камню.

"В дальнейшем делаем все то же самое. Вы же понимаете, что на Лубянке им не место. Потому что Лубянка - это наши пацаны, а Навальный - не наш пацан… Не дай бог хоть одна собака сунется на наш мемориал, попытается оттуда что-то вынести", - заявила Хим.

Она добавляет, что всю ответственность за "цветочную акцию" берет на себя.

"Привет, вам, пламенный из Донецка… "Вагнер" - сила и наше министерство - то же сила", - добавляет она.

Соловецкий камень - что нужно знать.

Соловецкий камень - посвященный памяти жертв политических репрессий в СССР мемориальный камень, происходящий с территории бывшего Соловецкого лагеря, считающегося символом ГУЛАГа и советских репрессий вообще. Существует несколько таких памятных знаков, один из них находится на Лубянской площади, в центре Москвы.

Что известно о смерти Навального

Напомним, о смерти Навального стало известно 16 февраля. По версии Федеральной службы исполнения наказаний РФ, оппозиционному политику стало плохо после прогулки. В колонии, где Навальный отбывал наказание, утверждали, что медики пытались его спасти.

Похороны оппозиционного политика пройдут 1 марта в Москве. Отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино, а похоронят его на Борисовском кладбище.

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