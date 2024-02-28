Команда Навального призвала желающих приходить на похороны заранее.

Похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального пройдут 1 марта в Москве.

Пресс-секретарь покойного политика Кира Ярмыш сообщила, что отпевание Навального пройдет в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14:00 (13:00 по Киеву), а похоронят его на Борисовском кладбище.

Команда Навального призвала желающих приходить на похороны заранее.

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Директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов рассказал, как российские власти мешали организовать похороны Навального. По его словам, сторонники оппозиционера хотели похоронить его 29 февраля, однако все залы для прощания отказывали им, некоторые - в последний момент. Жданов предположил, что это связано с запланированным на 29 февраля обращением российского президента Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Смерть Навального

О смерти Навального стало известно 16 февраля. Версия Федеральной службы исполнения наказаний РФ заключалась в том, что оппозиционеру будто бы стало плохо после прогулки. В колонии, где отбывал наказание политик, утверждали, что медики пытались спасти его.

На днях глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сказал, что Навальный умер естественной смертью. Он сказал, что у Навального оторвался тромб. "Я вас могу разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более или менее подтверждено. Это то, что мы знаем", - сказал Буданов.

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