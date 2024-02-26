Колебание Запада по поводу передачи российских активов Украине приободрило Путина и его мафию.

Смерть оппозиционера Алексея Навального как проявление "больного символизма" Путина говорит Украине и всему миру: война еще не выиграна из-за преждевременной осторожности.

Его последним посланием перед возвращением в РФ были слова о возможном триумфе зла из-за бездействия "добрых" людей и, похоже, оно стало пророческим. Об этом пишет Financial Times, анализируя действия Запада и его колебания относительно жестких решений касательно Путина и его мафии.

"Мы не можем знать, приурочил ли Владимир Путин смерть Алексея Навального к 10-летию (плюс-минус несколько дней) с момента устранения своего ставленника Виктора Януковича с должности президента Украины после протестов на Майдане Независимости - или же к двум годам полномасштабной войны. Но такой болезненный календарный символизм соответствовал бы его характеру", - констатирует британская газета.

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Смерть Навального и факт нападения на Украину - не связанные между собой по последствиям процессы. Это проявления одного и того же бандитизма, к которому прибегает Путин, когда стремится обуздать тех, кто ему перечит: не имеет значения - это один российский критик-оппозиционер или целая украинская нация, подчеркивает FT.

"Любое желание вырваться из-под его власти рассматривается в мафиозном стиле как предательство, для которого не существует слишком сурового наказания", - пишет издание.

Еще год назад было понятно, что война России против Украины - это не о конфликте за территорию, и даже не о будущем членстве Украины в НАТО. "Это борьба за образ жизни, в качестве которого Москва предлагает лишь неосоветскую реставрацию и оккупацию, уничтожающую общество, навязанную Восточной Европе в конце 1940-х годов. Жестокость Донбасса, не говоря уже о Буче, свидетельствуют об этом", - считает газета.

Financial Times утверждает, что смерть Навального ясно говорит - ни внешняя борьба Запада, ни внутренняя борьба Украины против РФ еще не выиграны: украинцы полностью осознают это еще с 2014 года, однако их партнеры никак не одолеют собственную робость в отношении Путина. Ни одна поддержка и взносы в пользу Киеве не способны этого скрыть.

"И эта робость наиболее заметна в вопросе вооружения. Украина пытается удерживать линию фронта из-за недостатка боеприпасов. Ее контрнаступление было неудачным отчасти из-за того, что она не смогла в достаточной степени бороться за свое небо. Эти конкретные недостатки являются результатом того, что западные лидеры сначала отклонили просьбу Киева о предоставлении истребителей, а затем не смогли совместить обещание предоставить боеприпасы с неотложными действиями, необходимыми для их производства", - пояснила британская газета.

Если бы Запад проявил больше решимости еще два года назад, когда Россия прибегла к полномасштабному вторжению, то сейчас и он, и Украина, имели бы лучшую позицию против Путина. Сейчас санкции против России являются слишком слабыми: кроме того, что там есть множество лазеек, их еще и недостаточно выполняют, считает FT.

За яркий пример можно привести ограничения по нефти. Они были настолько "эффективными", что позволили в 2023 году получить России беспрецедентный доход, напоминает издание.

Еще один "болезненный" вопрос - передача Украине активов РФ. Два года назад западные страны заблокировали доступ Москве к более чем 300 миллиардам долларов валютных резервов и пообещали, что разблокируют их, пока она не компенсирует Украине убытки в связи с войной. Но Запад до сих пор не решился обеспечить эту компенсацию и передать активы в Фонд для восстановления Украины. "Если бы два года назад лидеры пошли бы дальше, то это бы укрепило бы способность Украины к сопротивлению", - указывает газета.

Из этого можно извлечь два общих урока: как военный, так и экономический. Они заключаются в том, что преждевременная "осторожность" Запада продлила страдания Украины и ободрила российского диктатора, который считает, что может переждать кризис в отношениях с миром. В то же время эта осторожность увеличила цену, которую придется заплатить, чтобы отбросить силы России назад, акцентировало FT.

"Послание Навального перед его последним возвращением в Россию заключалось в том, что "единственное, что нужно для триумфа зла, - это, чтобы добрые люди ничего не делали". Зло также побеждает, когда хорошие люди слишком осторожны. Не делайте больше этой ошибки", - констатировала газета.

Версия Буданова о смерти Навального и главные факты

О смерти политического узника Кремля Навального стало известно 16 февраля. Версия Федеральной службы исполнения наказаний РФ заключалась в том, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки по колонии Ямало-Ненецкого округа. Россия утверждала, что пыталась спасти Навального, однако врачам не удалось его реанимировать.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский сказал, что смерть Навального на руках Путина, как и смерти других замученных его режимом людей. В то же время западные политики также заявили, что Навального, вероятно, убили по приказу Путина.

Однако на днях глава ГУР Украины Кирилл Буданов озвучил естественную версию его смерти. Он сказал, что у Навального оторвался тромб. "Я вас могу разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба. И это более или менее подтверждено. Это то, что мы знаем", - сказал Буданов.

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