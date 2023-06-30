Кроме того, многие обратили внимание на то, что во время визита в Дагестан у Путина был загримирован синяк под глазом.

В четверг, 29 июня, президент РФ Владимир Путин неожиданно приехал в Дагестан. Однако его поведение сильно отличалось от того, как обычно ведет себя российский диктатор.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркнул в эфире "24 канала", что даже визуально "персонаж", посетивший Дагестан, не похож на Владимира Путина.

"Даже визуально посмотреть на этого персонажа, который там был ... ну как это Путин визуально килограммов на 7 похудел за один день? Он вел себя как американский или европейский политик – снимал пиджак, в рубашке ходил и обнимался", – добавил он.

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Тизенгаузен заметил, что Путин так никогда не ведет себя. Эксперт напомнил, что даже после вручения верительных грамот послам в апреле 2023 года, Путин отказался продолжать банкет якобы из-за "карантинных ограничений". Зато во время визита в Дагестан он почему-то со всеми обнимался. Вряд ли все эти люди отсидели 7-дневный карантин.

"Поэтому я никогда в жизни не поверю, что Путин, который сидит в бункере, боится даже своих, ему дополнительную охрану (дают – ред.) на Совете безопасности, этот 10-метровый стол... вот этот Путин вдруг решил с кем-то, с простыми людьми обниматься. Это полная чушь", – сказал Тизенхаузен.

Кроме того, многие обратили внимание на то, что во время визита в Дагестан у Путина был загримирован синяк под глазом.

Двойники Путина

Слухи о наличии у российского диктатора Владимира Путина двойников гуляют в Сети уже несколько лет. Российский журналист Олег Кашин даже составил табличку "Путиных", где дал им соответствующую классификацию. По его версии, есть такие версии коллективного Путина: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный", "оригинал", "Кучма" и "синяк". Каждый из них выходит на сцену при определенных обстоятельствах.

На наличие у Путина двойников неоднократно указывала украинская разведка. Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что "копий" диктатора по меньшей мере три. Их выдает поведение, уши и даже рост.

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