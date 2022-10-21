Пользователи часто замечают, что у "Путинов" разные повадки, манеры, походки и даже рост.

В сети часто ходят слухи о том, что президент России Владимир Путин умер или серьезно болен и панически боится смерти, а потому на встречи с мировыми лидерами ездят его двойники. При анализе внешности двойников Путина становятся заметны изменения на лице, в походке и даже в росте.

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Двойники Путина: что известно

Британская разведка сообщала, что Путин может быть мертв, а на публике появляются его двойники. Мнение о том, что российский диктатор использует "клонов" для выходов на публику разделяет и глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что анализ внешности двойников Путина – прямое тому подтверждение.

"Картинка, скажем так, ушей разная. А это как отпечаток пальца, у каждого человека картинка уха уникальна. Не может повториться", – пояснил Буданов.

Глава ГУР МО также добавил, что у "Путинов" разные повадки, манеры, походки и даже разный рост. При этом, он отметил, что двойников Путина минимум трое.

Не остались без внимания и проблемы со здоровьем российского президента. Врачи приписывают ему проблему с неврологией и даже рак. Регулярные доклады о здоровье Путина делает и американская разведка.

Если собрать воедино все предположения о состоянии Путина, то он может страдать раком поджелудочной и щитовидной железы, болезнью Паркинсона и иметь агрессивную патологию позвоночника.

Когда на публику выходят двойники Путина

Психологи утверждают, что двойников очень сложно найти. Это связано с тем, что никто не должен догадаться, что двойники существуют.

Так, психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал изданию НВ, что человек, "функция которого – раз в год или хорошо, раз в месяц представлять Путина в каких-то ситуациях", должен понимать, что он является расходным материалом.

По его словам, двойника Путина также могут ликвидировать вместо реального президента РФ, "чтобы Путин остался жив или просто не напрягался". В связи с этим условный Путин будет осознавать, что каждый его выход на публику может стать последним, что обязательно отразится на его повадках.

Психолог также считает, что наличие двойника может представлять угрозу и для самого Путина. В какой-то момент людям из его окружения может быть выгодно убрать президента РФ, оставив вместо него двойника.

В то же время экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что двойники Путина появляются на публике лишь при определенных обстоятельствах.

"Только в отдельных ситуациях, когда проводятся массовые мероприятия, там возможен вариант двойника, потому что он боится. Он очень боится погибнуть. Один из маркеров – при ковиде он садил всех президентов за 15-метровым столом. Точно так же он боится погибнуть от ядерной бомбы, террористов и заговорщиков. Он сейчас обставил себя пятью спецслужбами, которые контролируют элиты и сами друг друга. Поэтому он реально выходит на встречи", – заявил эксперт.

Двойники Путина: список

Пользователи соцсетей часто собирают двойников Путина в одну "таблицу". В частности, подобный список составил российский журналист Олег Кашин. Туда попали следующие представители "коллективного Путина": "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный", "оригинал" и другие.

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