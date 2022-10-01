В управлении работают люди, которые в этом разбираются.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что у президента Российской Федерации Владимира Путина есть как минимум три двойника.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, в разведке есть специалисты, которые на этом специализируются.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле - надо просто поднять информацию", - добавил Буданов.

Также в интервью он рассказал, что достаточно много российских чиновников пытались не допустить полномасштабного вторжения в Украину, поскольку понимали, к чему это может привести.

"Но, как вы знаете, в России решения принимаются только одним человеком.А ему вносили информацию такую, как хотели, чтобы он ее увидел. Кроме того, имели место определенные внутрикремлевские разборки, что достаточно сильно повлияло на принятие финального решения", - добавил он.

Буданов отметил, что окончательно решение о полномасштабном вторжении было принято около 15:00 23 февраля.

Двойники Путина: что известно

Вопрос о вероятном наличии у российского диктатора двойников неоднократно поднимался в СМИ. Люди замечали изменения на лице и в его поведении.

В сети даже появлялась таблица двойников Путина, среди которых: "говорун", "удмурт", "дипломат", "банкетный".

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что Путин периодически пользуется услугами двойников, выполняющих оперативные функции.

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