Российские пропагандисты сообщают, что одного из сбежавших застрелили сослуживцы.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на этой неделе около 20 бывших заключенных, вступивших в ряды оккупантских войск, сбежали, украв КамАЗ. Теперь российские пропагандисты заявляют о побеге еще нескольких "воинов".

Пропагандистское агентство ТАСС заявляет, что семеро военнослужащих из числа бывших заключенных, воевавших в составе так называемой "ДНР", самовольно покинули часть в районе оккупированного в январе 2023 года Соледара в Донецкой области.

По информации российских силовиков, бывшие зэки сбежали вместе с оружием. Троих из них задержали в районе Брянки на временно оккупированной территории Луганской области. Впоследствии были задержаны еще двое.

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Сообщается, что сбежавших нашли на территории местного кафе в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного сбежавшего сослуживцы якобы застрелили из-за того, что он хотел сдаться в плен.

Дезертирство в армии РФ - что сообщалось

В течение последних месяцев в рядах оккупантов все чаще фиксируют случаи дезертирства. Чтобы предотвратить побеги россияне прибегали к угрозам, отправляли Росгвардию и ФСБ во временно оккупированные южные регионы Украины.

В конце апреля стало известно, что около 50 оккупантов сбежали из Старобельского района Луганской области в Россию.

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