Бывших заключенных сразу после ускоренной подготовки передислоцировали для подкрепления одного из подразделений РФ, однако те скрылись в неизвестном направлении.

У оккупантов на фронте произошла "неприятная" ситуация: от россиян сбежали около 20 бывших заключенных. Ими враг рассчитывал усилить одно из своих подразделений в районе Сватово.

Об оказии в рядах солдат РФ сообщил Генштаб ВСУ. Уточняется, что инцидент с дезертирством произошел 25 мая. Бывшие зэки после ускоренной подготовки не захотели умирать на фронте за "идеалы" России и, украв КамАЗ, скрылись в неизвестном направлении.

"В настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются", - отмечает Генштаб.

В Луганской области оккупанты искали пол сотни своих дезертиров

Напомним, что сейчас случаи дезертирства в армии РФ - довольно обыденная вещь в Украине. Известно, что еще в апреле на временно оккупированный юг Украины Россия отправила Росгвардию и ФСБ для того, чтобы помешать таким побегам.

В конце апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Луганской области россияне ищут по меньшей мере полсотни своих дезертиров. Тогда около 50 оккупантов в Старобельском районе решили бежать обратно в Россию.

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