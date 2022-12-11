Солдат предупреждают об "уголовной ответственности" за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации.

Российские оккупанты в Луганской области рассылают SMS с угрозами, чтобы предотвратить дезертирство из рядов своих войск.

"С целью противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области, проводится рассылка смс-сообщений абонентам мобильной связи "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

Дезертиры в российской армии

1 декабря заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что в Луганской области ежедневно задерживают до 50 российских военнослужащих-дезертиров.

Видео дня

Российские оккупанты на Донбассе уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зеками". 30 ноября в Донецкой области выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Из 21 дезертира 13 - это лица, завербованные из мест лишения свободы.

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